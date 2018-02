Una 17enne prova scarpe di marca e scappa senza pagare, ma viene beccata dai Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 13:34 - 09 Febbraio 2018

Una 16enne è finita nei guai per il furto di un paio di scarpe a Riccione, in viale Ceccarini. La ragazzina ha finto di essere interessata all'acquisto, le ha provate, ma poi è scappata con le scarpe ai piedi, senza pagare. I Carabinieri l'hanno fermata interrompendone la fuga. La giovane è stata denunciata per furto. Durante i controlli sul territorio, che sono stati intensificati dopo i recenti furti avvenuti nella zona sud della Provincia di Rimini e in particolar modo a Cattolica, i Carabinieri hanno anche arrestato due individui, un santarcangiolese e un campano, che devono scontare una pena definitiva per furto e ricettazione: per il riminese un anno e 5 mesi, per l'altro, originario di Avellino, 2 anni e 5 mesi.