Arriva un'area dedicata esclusivamente ai cani al parco Francolini di Santarcangelo

Santarcangelo di Romagna

| 12:53 - 09 Febbraio 2018

Santarcangelo avrà presto un’area di sgambamento per cani all’interno del parco Francolini. I lavori per la realizzazione della recinzione che delimiterà uno spazio di oltre 1.000 metri quadrati nel cuore della città, interamente dedicato ai cani e ai loro proprietari saranno realizzati nelle prossime settimane.





L’area, che sorgerà tra lo spazio giochi e il parcheggio, sarà dotata di impianto di illuminazione, oltre che di appositi sacchettini per la raccolta degli escrementi. “La seconda area di sgambamento cani della città – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi – verrà realizzata anche grazie alla raccolta fondi avviata alcuni anni fa che ha destinato al progetto poco meno di 4.000 euro. Inoltre l’iniziativa prende spunto dal progetto vincitore del bilancio partecipato 2017 proposto da Cno Basket Santarcangelo, a cui sono state apportate alcune modifiche da parte dei servizi comunali sulla base delle specifiche tecniche dell’area. Un ringraziamento va quindi a tutti i cittadini che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo che offrirà un importante servizio per i possessori di cani e non solo, dal momento che contribuirà ad animare un bellissimo parco nel centro città che è stato di recente interessato da un significativo intervento di riqualificazione”.





L’amministrazione comunale sta infine valutando di coinvolgere un’associazione animalista a cui destinare la gestione dell’area, che potrebbe così essere utilizzata anche per addestramento cani e iniziative a tema.