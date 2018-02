Santarcangelo, per il carnevale modifiche alla viabilità e alla sosta: ecco le informazioni

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:51 - 09 Febbraio 2018

Domenica 11 febbraio torna "Santarcangelo in festa nel Carnevale": dalle 14,30 per le vie del centro sfileranno infatti i carri del 16° corso mascherato mentre alle 17 in piazza Ganganelli è in programma l’estrazione dei premi della lotteria del Carnevale.

Per consentire la manifestazione sono previste alcune modifiche al traffico nelle vie del centro. Dalle ore 11 di domenica 11 febbraio, è vietata la sosta in viale Gaetano Marini (fino alle 19,30), Giuseppe Garibaldi (fino alle 20,30) e fino alle 21,30 via e piazza Ludovico Marini e via Andrea Costa (tra le vie Montevecchi e Daniele Felici). Dalle ore 8 alle ore 12 è vietata la sosta anche in piazzale Augusto Campana.

Dalle 12,45 è invece vietato il transito nelle vie Gaetano Marini, IX Febbraio, Silvio Sancisi (fino alle 19,30), via Giuseppe Garibaldi (fino alle 20,30) e, dalle ore 13, anche nelle vie Ludovico Marini, Andrea Costa – tra via Montevecchi e Daniele Felici – e Daniele Felici (fino alle 21,30).