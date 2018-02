Elezioni, a Coriano gli scrutatori saranno 8 disoccupati e 12 studenti

Attualità

Coriano

| 12:34 - 09 Febbraio 2018

La Commissione Elettorale del Comune di Coriano nella seduta odierna ha provveduto alla nomina degli scrutatori per le prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Come deciso nella precedente seduta la commissione, si è dato precedenza a coloro, che con apposita domanda si sono resi disponibili alla nomina.

Dapprima sono sati assegnati i posti a chi non ha un lavoro in particolare le domande pervenute sono state 8 poi gli studenti 12 quest’anno e in fine sono stati nominati altri 10 scrutatori che si sono resi disponibili alla nomina in questa occasione tramite l’apposita domanda.

Essendo necessari 36 scrutatori si è quindi provveduto all’estrazione da tutti gli altri presenti all’albo comunale.

Tutti i candidati che sono stati nominati possono ritirare la notifica, già da domani (10/02) presso gli uffici della Polizia Municipale in via Patrignani, 4 (orario di apertura da lunedì a sabato dalle 7:30 alle ore 13:00)

Sindaco Domenica Spinelli: ”Piena soddisfazione per l’adesione in crescita dei giovani studenti a questo servizio. Oltre ad essere un occasione per un piccolo introito è anche l’occasione per entrare in contatto con la gestione della cosa pubblica, i meccanismi che la regolano.”

Vogliamo ricordare a tutti coloro che in futuro siano interessati ad essere nominati scrutatori, qualora non fossero iscritti all’apposito albo comunale, che la richiesta può essere presentata, ed è permanente, dal 1 di ottobre al 30 novembre di ogni anno.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti gli elettori a verificare che la scheda elettorale in loro possesso abbia ancora lo spazio disponibile per questa tornata elettorale e nel caso avesse bisogno di essere rinnovata di non aspettare il giorno delle elezioni onde evitare un eventuale intasamento degli uffici.