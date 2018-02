Comet, consiglio comunale di Rimini approva il permesso di costruire

Attualità

Rimini

| 11:43 - 09 Febbraio 2018

Con 19 voti favorevoli e 12 astensioni il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri sera il permesso di costruire convenzionato presentato dalla società Comet spa.

Oltre allo schema di convenzione con l’atto approvato il Consiglio ha disposto la revoca di due piani particolareggiati presentati dalla stessa Comet precedentemente approvati su parte delle aree interessate dall'intervento. Si tratta di un piano di ampliamento della società e che prevede la realizzazione di un fabbricato dedicato alla vendita, su un terreno che si affaccia sulla Statale 16. L’intervento rientra tra le possibilità offerte dal “Pacchetto Impresa” e consente al privato di realizzare un nuovo fabbricato funzionale alle attuali necessità dell'azienda, garantendo nel contempo all’Amministrazione gli standard già previsti dai precedenti piani. L’intervento, che interessa una superficie utile di circa 6mila metri quadrati in tutto, prevede un decremento della capacità edificatoria sia rispetto ai precedenti piani sia rispetto alle previsioni di RUE (rispetto al quale ha un abbattimento complessivo del 40%) costituendo contemporaneamente un’operazione di sviluppo per una realtà aziendale storica da tempo attiva in città.

Respinte invece le due mozioni poste nei successivi punti all’ordine del giorno, quella presentata dal consigliere Gioenzo Renzi su “Progetto Tiberio” e quella presentata dal consigliere Carlo Rufo Spina su “Tutela del parcheggio”.