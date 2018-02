Bellaria, spostato a sabato 10 lo spettacolo "Quasi Grazia" con Michela Murgia

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:40 - 09 Febbraio 2018

Lo spettacolo Quasi Grazia, inizialmente in programma al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina giovedì 8 febbraio, è stato posticipato a sabato 10 febbraio per improvvisi problemi di salute della protagonista. Sono ancora disponibili biglietti (inizio ore 21.15, ingresso 15 euro).

Lo spettacolo ruota attorno alla straordinaria vicenda di Grazia Deledda. Quando, nel 1900, lasciò la Sardegna per fare la scrittrice, Grazia Deledda non poteva immaginare che sarebbe stata d’esempio per tante donne di oggi. Eppure il suo sogno d’arte e autonomia le chiese un sacrificio che a nessun uomo sarebbe stato chiesto: lo strappo dalla propria terra e dalla famiglia. La vita della scrittrice premio Nobel diventa un “romanzo in forma di teatro” grazie ad altri due scrittori sardi: Marcello Fois e Michela Murgia. Il primo è l’autore della pièce e ha scelto di “rappresentare la carne” di Grazia Deledda: azioni, pensieri, sofferenze. La seconda debutta in scena e, in un gioco di specchi tra passato e presente, è chiamata a ricoprire proprio il ruolo della protagonista.

“Il potenziale rivoluzionario della sua figura mi ha convinta ad accettare senza riserve” ha dichiarato Michela Murgia, vincitrice del premio Campiello nel 2010. “La sua storia di determinazione personale è un paradigma non solo per le donne di tutti i tempi, ma per chiunque voglia realizzare un sogno partendo da una condizione di minorizzazione sociale.” In scena Michela Murgia è affiancata da Lia Careddu, Valentino Mannias, Marco Brinzi e Giaime Mannias. La regia è di Veronica Cruciani.