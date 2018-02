Sanremo, un teatro per Ivan Graziani: venerdì 9 febbraio cerimonia con Anna Bischi e Filippo Graziani

Attualità

Novafeltria

| 10:25 - 09 Febbraio 2018

Venerdì 9 febbraio, alle 19.15 a Casa Sanremo Vitality's si svolgerà la cerimonia di intitolazione del nuovo teatro dedicato a Ivan Graziani. All'evento, condotto da Dario Salvadori, saranno presenti la moglie del cantautore, Anna Bischi Graziani, il figlio Filippo e il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo.

"È la prima volta che viene intitolato uno spazio a Ivan e ne sono molto orgogliosa. Ringrazio Vincenzo Russolillo per quest’iniziativa che mi piace vedere come una presa di coscienza per una rivalutazione della musica di Ivan. È un artista tutto da scoprire, per quanto fosse complessa la sua personalità e anche per quanto la sua musica fosse in anticipo sui tempi" ha dichiarato Anna Bischi Graziani.

Le esibizioni del Desaritma Percussion Trio, firma di alcuni degli arrangiamenti più originali della discografia di Graziani, e dello storico tastierista Carlo Simonari ripercorreranno la carriera del rivoluzionario cantautore che partecipò al Festival di Sanremo 1994 con "Maledette malelingue".

Anna Bischi e Filippo Graziani, con l'Associazione Culturale “Pigro” di cui sono promotori, hanno inoltre deciso di ricordare nell'occasione Fausto Mesolella, recentemente scomparso, con l'esibizione del cantautore Alessio Bonomo, di cui l'artista campano è stato produttore.