Banda del buco in azione in tabaccheria a Cerasolo, rubati gratta e vinci, danni per 10 mila euro

Cronaca Rimini | 07:19 - 09 Febbraio 2018 Sono entrati nella farmacia nottetempo, hanno spaccato il muro divisorio, introducendosi in un ambulatorio e, dopo aver ripetuto la stessa operazione, sono arrivati nella tabaccheria. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì. E' il secondo furto subito da una tabaccheria di Cerasolo. Il primo era avvenuto nell'ottobre scorso. I tre malviventi, come riporta la stampa locale, hanno portato via il fondo cassa e diversi gratta e vinci procurando un danno complessivo di circa 10mila euro. Le telecamere di sorveglianza del locale e della vicina banca hanno ripreso tutto e ora le immagini sono al vaglio dei Carabinieri.