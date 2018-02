Fervono i preparativi per il Carnevale di Santarcangelo, domenica 11 la grande sfilata dei carri

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 07:00 - 09 Febbraio 2018

Domenica 11 febbraio ore 14 30 tutti in pista con il Carnevale di Santarcangelo: dieci carri, 4 gruppi a piedi e le varie contrade di santarcangelo con i di Sant'Ermete, San Mauro Pascoli, Bellaria sfileranno per le vie della città. Presenterà Tiziano Corbelli. Il comitato organizzativo vigilerà su tutto il percorso, in collaborazione con la Protezione Civile, Associazione Carabinieri e altre associazioni. La Proloco si occuperà di tutta la parte burocratica mentre l'amministrazione comunale ha provveduto a fornire palco, transenne e permessi. Le forze dell ordine vigileranno su tuuta la manifestazione. Data la mole di partecipanti prevista, il comitato organizzatore consiglia di parcheggiare in Via Petrignoni, Via Piave e zona Area Campana.