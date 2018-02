Stupri Rimini, minorenni condannati: 'troppi 9 anni e 6 mesi', 'il nigeriano il più debole del branco'

Attualità

| 16:19 - 08 Febbraio 2018

Nove anni e otto mesi "sono troppi". Ne è convinto l'avvocato Alessandro Gazzea, il difensore del nigeriano 16enne, uno dei tre minorenni condannati per gli stupri di Rimini dal gup del tribunale per i minorenni di Bologna. "Faremo appello, quantomeno sulla questione delle aggravanti sulla violenza e sulla minorata difesa", ha detto uscendo dal palazzo di giustizia minorile. Secondo il difensore, infatti, il giudice "ha considerato una serie di circostanze aggravanti che dovevano essere elise. I fatti sono quelli che conosciamo, ma il giudice li ha voluti ritenere una pluralità di violenze. La medesima violenza è invece stata conteggiata più volte". Farà appello anche l'avvocato Marco Defendini, difensore dei due fratelli marocchini, che diversamente dal collega è invece soddisfatto dall'entità della pena. "Leggeremo le motivazioni. Credo - ha detto - che sarà difficile ottenere un risultato migliore".





"Se non è riuscita a odiare Butungu, non riuscirà a odiare nemmeno i tre minorenni. Quello che ha sempre detto la mia assistita è che spera che un domani possano rifarsi una vita e rimediare ai loro errori". Così l'avvocato Enrico Graziosi, difensore della trans peruviana vittima del gruppo di stupratori di Rimini, commenta la sentenza del gup del tribunale per i minorenni di Bologna. Il difensore non era presente all'udienza, perché nei processi minorili non è prevista la costituzione di parte civile. Secondo l'avvocato, in ogni caso, la pena di 9 anni e 8 mesi ai tre imputati è "giusta, equa, nell'ordine di quella data a Butungu", tenendo conto della riduzione del rito abbreviato e dell'ulteriore diminuzione di un terzo per la minore età degli imputati. "Per come conosco gli atti - ha aggiunto, però, - forse da un punto di vista comportamentale doveva essere differenziata la posizione del 16enne nigeriano: ha fatto subito ammenda, ha fornito elementi utili per raggiungere la verità, è stato il più collaborativo e forse è il più debole del gruppo".