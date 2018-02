Novafeltria, Rimini Banca amplia i servizi: ipotesi nuova apertura a Sant'Agata Feltria

Attualità

Novafeltria

16:09 - 08 Febbraio 2018

Si è tenuto mercoledì 7 febbraio a Novafeltria un incontro tra i vertici di Rimini Banca e i Sindaci dei sette comuni dell'Alta Valmarecchia. Rimini Banca ha annunciato un restyling della sede di Novafeltria, con aumento dei servizi e soprattutto degli sportelli, considerando che le recenti chiusure di istituti bancari a Novafeltria hanno prodotto un depotenziamento dei servizi alla cittadinanza. Al vaglio c'è anche la possibile apertura di un'altra sede in Alta Valmarecchia: dopo Pennabilli e Pietracuta di San Leo, c'è l'ipotesi Sant'Agata Feltria, i cui cittadini devono servirsi in un solo istituto di credito, Ubi Banca. Dall'amministrazione Comunale di Sant'Agata Feltria, per voce del vicesindaco Paolo Ricci, arriva la conferma dell'interesse di due istituti bancari per aprire una filiale.

"Banca Rimini amplierà e renderà più moderna la filiale di Novafeltria, aumentando sportelli e servizi, probabilmente riusciranno a garantire qualche servizio in più anche su altri comuni dell'alta valle", spiega il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini. Da Ubi Banca invece nessun incontro: "Avevamo chiesto anche ai vertici di Banca delle Marche, quando era alle porte la fusione, ma una volta ci hanno annullato un incontro e poi non ci hanno più interpellato", sottolinea il primo cittadino.



Al microfono di Riccardo Giannini, il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini fa il punto della situazione.