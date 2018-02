Novafeltria celebra le vittime delle Foibe, il Comune respinge l'accusa di aver dimenticato la Shoah

Eventi

Novafeltria

| 12:27 - 09 Febbraio 2018

Per la prima volta Novafeltria celebra 'Il giorno del ricordo' in memoria delle vittime delle Foibe e dell'esodo di Istriani, Fiumani e Dalmati. Appuntamento sabato 10 febraio alle 17 al Teatro Sociale di Novafeltria, alla presenze di Giovanni Ruzzier, esule dalla città di Pirano, che porterà la sua testimonianza ai cittadini dell'Alta Valmarecchia. "Non c'è un eccidio più importante dell'altro, sono commemorazioni che meritano tutte il nostro il rispeto, anche il giorno del ricordo è una giornata istituzionalizzata a livello nazionale", spiega il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, stoppando le polemiche e rispondendo alle accuse di aver tralasciato la commemorazione delle vittime della Shoah: "In genere lo facciamo con la scuola e quest'anno hanno deciso di farlo con un momento di riflessione dopo una proiezione cinematografica", spiega il Primo Cittadino. Ascolta il suo intervento cliccando sul pulsante audio.