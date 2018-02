Pattinaggio artistico, a Riccione 600 atleti si contendono i pass ai campionati italiani

Sport

Riccione

| 13:30 - 08 Febbraio 2018

Per il quinto anno torna a Riccione l’eleganza del Pattinaggio Artistico. Sabato 10 e domenica 11 febbraio si svolge al Play Hall il Campionato Regionale FIRS “Gruppi Spettacolo e Sincronizzato”.





Sono 40 le società in gara, con un totale di 600 atleti presenti che si contenderanno la qualificazione per i Campionati Italiani di Conegliano Veneto.

Il presidente e il consiglio direttivo dell’Asd Pattinaggio Artistico Riccione, società organizzatrice, con il patrocinio del Comune di Riccione e del Comitato Regionale, sono pronti con tutta l’organizzazione possibile che distingue Riccione da altre sedi ospitanti.





La Scuola Riccionese presenta 5 Quartetti e 2 Gruppi di Sincronizzato, Juniores e Seniores.





Si inizia sabato pomeriggio con le categorie dei quartetti: quelli riccionesi allenati da Martina Castellani e Silvia Armani, stanno ultimando la loro preparazione.

I primi a gareggiare sono i due Quartetti Jeunesse: il quartetto Winter con Sabrina Gugnali, Sofia Lepri, Giorgia Marchionna e Alessia Tonti, con il nuovo programma di gara “Malagueña” e il quartetto Spring con Magda e Martina Guadagnoli, Camilla Lafiata e Sofia Zanca, con “The Power of Life”.





Proseguono la gara i tre Quartetti nella categoria Divisione Nazionale: si inizia con il quartetto Autumn con Carolina e Giulia Arangio, Giulia Colombari e Nicole Sapucci che presentano “L’Ombra di Me Stesso”, poi con il quartetto Summer formato da Alessia Bernardi, Sofia Matteini, Sofia Pivi e Amanda Simoncelli che pattineranno sulle note del musical “Le Luci di Chicago”, per finire con il quartetto Heart con le atlete Greta Nicoletti, Giulia Sciannimanico, Asia Succi e la grande Viola Migani con “Sulle Note di Giuseppe Verdi”, omaggio al grande compositore.





E per finire, domenica sono in gara il Sincronizzato Juniores Riccione, squadra di nuova formazione che presenta “The Millionaire” e il Sincronizzato Seniores, composto da 16 atlete del Pattinaggio Riccione allenate da Barbara Di Ghionno, Mona Hampel e Alice Grussu, che col vivace e incalzante programma di gara “El Ritmo de Cuba” chiudono le due giornate di gare.





Oltre ai 600 atleti saranno presenti anche tanti accompagnatori e spettatori che riempiranno la grande tribuna del Play Hall, ottima location sia per la pista di gara, allestita per le grandi occasioni, sia per il pubblico che trova posto in tribuna per assistere ad un grande spettacolo.





Un ringraziamento va a tutti i volontari del Pattinaggio Artistico Riccione, agli hotel e ristoranti che in questo periodo si sono resi disponibili ad accogliere gli atleti e i loro numerosi accompagnatori con cordialità e professionalità che Riccione offre sempre al meglio.