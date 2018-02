Rimini, auto a fuoco nella notte in zona Celle, probabile incendio doloso

Cronaca

Rimini

| 11:24 - 08 Febbraio 2018

E' di probabile natura dolosa l'incendio che ha coinvolto due autovetture parcheggiate in zona Celle a Rimini. I Vigili del Fuoco sono intervenuti verso le 2.40 della notte tra mercoledì e giovedì. I due mezzi, non vicini, si trovavano in via delle Piante n. 6. La proprietaria è una signora di nazionalità bosniaca. La Fiat Ducato ha subito il danneggiamento del cofano e dell'abitacolo. La Panda, parcheggiata poco distante, ha subito ingenti danni all'interno dell'abitacolo. Sul posto oltre ai Pompieri con due mezzi e 7 vigili, anche personale della Polizia di Stato.