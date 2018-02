Volley serie C San Marino, Titan Service verso Bologna, Ozzano ospite delle ragazze

Sport

Repubblica San Marino

| 10:10 - 08 Febbraio 2018

Serie C maschile. Dopo la vittoria interna al tie-break col Cesena, la Titan Services cerca conferme nella trasferta di Bologna contro l’Atletico, terzultima della classifica. All’andata fu un facile 3 a 0 per i titani: “All’andata i felsinei non erano al massimo della forma ma ultimamente stanno facendo buoni risultati. – Mette prudentemente le mani avanti Stefano Mascetti, allenatore della Titan Services. - Quest’anno sono un po’ più in difficoltà del solito ma perché il campionato è difficile, non perché loro giochino una brutta pallavolo. Tra l’altro, si esaltano contro le squadre forti. La partita sarà complicata come tutte quelle del nostro girone. Basti vedere che poche settimane fa il Bellaria, uno squadrone, ha lasciato due set al fanalino di coda Invicta Modena. Noi abbiamo ancora fuori Peroni e Tentoni mentre Crociani è a mezzo servizio. Effettivamente siamo corti con i cambi ma se scendiamo sul parquet col giusto aspetto mentale possiamo fare bene”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 41, Romagna Banca Bellaria 32, Atlas Ravenna 26, Titan Services San Marino 24, Modena Volley 23, Rubicone San Mauro Pascoli 23, Cesena 23, Zinella Bologna 20, Foris Conselice 19, Spem Faenza 17, Pagnoni Marignano 16, Atletico Bologna 13, Anderlini Modena 11, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO: (15^ giornata). Sabato 10 febbraio ore 20.30 a Serravalle: Atletico Bologna - Titan Services.

Serie C femminile. La capolista Banca di San Marino ospita alle 18.30 di sabato prossimo l’Ozzano. E’ il più classico dei testacoda: prima contro ultima. “E’ una partita facile sulla carta ma che nasconde insidie a livello mentale. – Sostiene coach Luca Nanni. - In partite come queste conta molto l’essere concentrate. Loro sono una under 18 e in campionato stanno pagando dazio per la giovane età ma noi, di essere più forti, lo dobbiamo dimostrare. Di partite facili non ne abbiamo mai avute quest’anno, in più abbiamo Bacciocchi e Fiorucci non al meglio. Se ci adatteremo al loro gioco, rischiamo più di qualcosa. Invece dovremo battere bene, cosa che ultimamente non ci riesce un granché”.

CLASSIFICA. Banca di San Marino 33, Gut Chemical Bellaria 31, Lugo 31, Rubicone Savignano 27, Cattolica 26, Faenza 22, Olimpia Master Ravenna 20, Cervia 17, Pgs Bellaria Bologna 13, Flamigni San Martino in Strada 12, Pontevecchio Bologna 10, Bologna Rossa 5, Ozzano 5.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO (15^ giornata). Sabato 10 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Banca di San Marino – Ozzano.

Nella foto: Paolo Crociani.