Rimini, grave donna 38enne finita contro un ostacolo con la sua auto

Cronaca

Rimini

| 08:53 - 08 Febbraio 2018

Poco dopo le 5 di giovedì 8 febbraio, in viale Principe di Piemonte di fronte all'Hotel Ascot a Rimini, una donna 38enne alla guida della sua auto ha perso il controllo andando a sbattere contro un palo della luce. Ai soccorritori del 118 le sue condizioni sono apparse subito gravi: la donna è stata trasferita in codice rosso in ambulanza all’ospedale 'Infermi' di Rimini. Sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. A causa probabilmente di una distrazione o un colpo di sonno non è riuscita a fermare in tempo l'auto.