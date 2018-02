Illeciti trasferimenti di denaro tra Forlì e San Marino, processo "Re Nero", chiesti 78 anni di carcere

Attualità

Repubblica San Marino

| 06:59 - 08 Febbraio 2018

Circa 78 anni di carcere per le ipotesi di riciclaggio e, in un caso, di usura, per gli 11 imputati nel processo 'Re Nero' in corso al tribunale di Forlì. Sono le richieste avanzate dal pm Filippo Santangelo al termine della sua requisitoria. La vicenda, chiamata così da un'intercettazione in cui uno degli accusati si sarebbe vantato di essere il re del denaro nero, prese il via nel 2008 con il sequestro di un furgone partito da Forlì e diretto a San Marino con a bordo 2,6 milioni di euro in banconote nuove. Le indagini, partite sotto la guida, all'epoca, del pm Fabio Di Vizio, portarono alla luce un presunto meccanismo che, grazie a trasferimenti di grosse somme di denaro dall'Italia a San Marino e viceversa, avrebbe permesso di occultare i proventi di attività illecite. Secondo l'accusa, con l'utilizzo di presunti fidi concessi dall'istituto forlivese Banca di Credito e Risparmio di Romagna a vari imprenditori, il denaro contante veniva trasferito a San Marino dove Asset Banca si sarebbe incaricata di 'ripulirlo'. Da allora per diverse delle ipotesi di reato formulate - attività bancaria abusiva, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, appropriazione indebita è intervenuta la prescrizione. Nelle prossime udienze prenderanno la parole le difese, per poi arrivare ad una sentenza che, dopo dieci anni, chiuderà il processo di primo grado.

























(Ansa)