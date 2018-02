S.Giovanni in Marignano: successo per il teatro per le famiglie, interattivo ed emozionante

Attualità

07 Febbraio 2018

Grandissimo entusiasmo per le proposte di Nata Teatro per la rassegna proposta al Teatro A. Massari di San Giovanni in Martignano. Il "Granaio dei Sogni", mini stagione teatrale dedicata ai più piccoli, ha ricevuto fin dalle prime proposte della primavera 2017 il tutto esaurito, prevedendo anche due repliche per appuntamento per soddisfare le richieste delle famiglie. Nata Teatro, che gestisce la stagione bambini, collabora con il Teatro Europeo Plautino nella gestione del Massari fin dal 2017. L'ultimo appuntamento del "Granaio dei Sogni" sarà il prossimo 11 Febbraio con "Melina" che già ha registrato numerose iscrizioni.

Nata Teatro non nasconde il suo entusiasmo e sottolinea che "tra tutti i Comuni nei quali mette in scena spettacoli teatrali, San Giovanni si è dimostrato il territorio più vivace ed accogliente".





L'Amministrazione Comunale, nella figura del Vicesindaco e Assessore alla Cultura Michela Bertucciolo, si dice soddisfatta della sorprendente risposta dei partecipanti: "Investire sul pubblico più giovane è la pietra miliare per il futuro culturale e sociale di un territorio e la formula di un teatro interattivo ed attento al lavoro sulle emozioni, si può ritenere uno strumento ed una risorsa davvero preziosa. La risposta delle famiglie e dei bambini ci ha confermato che ciò in cui crediamo risponde ad una reale esigenza della cittadinanza e questo non può essere che un forte stimolo a continuare su questa strada. Un ringraziamento speciale a tutti gli Sponsor e alla CasaMatta che, in un vero gioco di squadra, credono insieme a noi in questa proposta, sostenendola concretamente"