Prostituirsi è un diritto, l'ordinanza di tribunale fa discutere: la Papa Giovanni, 'è una bestemmia'

| 14:33 - 07 Febbraio 2018

"Ritenere che la prostituzione possa essere definita un diritto costituzionale appare come una bestemmia giuridica. Rimaniamo sconcertati di fronte all'idea che si possa sostenere che prostituirsi porti al pieno sviluppo della persona umana, come sancito dall'art. 3 della nostra Costituzione".



E' quanto afferma Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità di don Benzi, il sacerdote che per primo in Italia ha lottato contro il sistema prostitutivo. Ramonda è intervenuto in merito alla decisione della Corte d'appello di Bari di ritenere fondata l'eccezione in tal senso sollevata in un processo, trasmettendola alla Corte Costituzionale.



"La legge Merlin va aggiornata alla luce del nuovo contesto sociale, ma sempre nella stessa direzione di tutela delle persone, in particolare delle donne. E' necessario ricordare che l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU del '49 in cui si stabilisce che la prostituzione ed il male che l'accompagna sono incompatibili con la dignità umana". E aggiunge Ramonda: "Oggi la priorità è liberare le schiave; abolire la legge Merlin vorrebbe dire rinunciare ai pochi mezzi che abbiamo per contrastare la tratta delle donne".

La Comunità Papa Giovanni XXIII promuove, insieme ad un cartello di associazioni, "Questo è il mio Corpo", campagna di liberazione delle vittime della tratta e della prostituzione. La proposta, ispirata al modello nordico, ha l'obiettivo di ridurre sensibilmente il fenomeno colpendo la domanda e multando i clienti delle prostitute.