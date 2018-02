In 6 minuti polverizzate le iscrizioni alla Transitalia Marathon, ci sono anche atleti inglesi e polacchi

Sport

| 12:22 - 07 Febbraio 2018

In 6 minuti polverizzate le iscrizioni alla Transitalia Marathon

Il record 2017 è stato battuto. Contro i 14 minuti dello scorso anno, questa volta ne sono bastati solo 6 per far comparire sulla videata riservata alle iscrizioni sul sito transitaliamarathon.com la frase “Da questo momento sei in lista d'attesa”.

Quota trecento iscritti è stata raggiunta in sei minuti sabato 3 febbraio, negli uffici dell'organizzazione della quarta edizione del Transitalia Marathon. “Alle 10 di sabato mattina c'erano già più di 700 ingressi sulla pagina e 180 persone, in media, on line”. Lo racconta il deus ex machina del Transitalia Marathon, Mirco Urbinati, quasi con emozione. “Alle 13 quando abbiamo sbloccato la pagina a pioggia sono cominciate a cadere le iscrizioni, come se scrosciasse acqua. Alle 13,06 avevamo raggiunto la

cifra prestabilita di 300 iscrizioni”.

A quel punto le persone connesse sono finite automaticamente in una lista d'attesa che continua a registrare iscrizioni e che al momento conta oltre 250 persone. “Ora insieme allo staff del Moto Club Strade Bianche in moto procederemo alla scrematura e tracceremo la prima lista iscritti”.





Ha avuto molto successo anche l'iniziativa riservata ai soci del Moto Club : “E' stata recepita molto bene soprattutto dagli stranieri che si sono tesserati nei giorni precedenti per poter sfruttare l'ora di vantaggio sugli altri per iscriversi” conclude Urbinati. Intanto la prima analisi delle schermate di ingresso al sito ha rivelato l'interessamento di Paesi nuovi, come Sud America, Russia, Medio Oriente, Madagascar, Lithuania. “Fra gli iscritti ci sono persone provenienti dalla Polonia e dalla Gran Bretagna, la famiglia del Transitalia Marathon aumenta”.