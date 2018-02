Botte al rivale in amore per le vie di Rimini, parla una testimone: 'vidi rompere bottiglia per farne un'arma'

Cronaca

Rimini

| 06:49 - 07 Febbraio 2018

Prima rivali per motivi sentimentali, oggi rivali in un'aula di Tribunale. Venerdì 2 e martedì 6 febbraio si sono tenute le udienze di due distinti procedimenti in cui due dominicani trentenni sono imputati e persona offesa. Uno, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, è un 34enne lavoratore agricolo, l'altro, 35 anni, è un istruttore di zumba. Nell'udienza di venerdì, il processo in cui l'imputato è l'istruttore di zumba, hanno preso la parola il rivale e una ragazza sudamericana testimone dei fatti, avvenuti il 1 agosto 2014 nei pressi di un bar della stazione ferroviaria di Rimini. Il 34enne ha ribadito la propria versione dei fatti: era in compagnia della ragazza, quando l'altro ragazzo dominicano ha iniziato a importunarla; gli ha detto di andarsene e a quel punto il battibecco è degenerato. Il 35enne ha infatti prima cercato di colpirlo lanciandogli un bicchiere, poi lo ha aggredito con un coccio di bottiglia. La testimone, che si trovava dal parrucchiere, ha detto di aver sentito del trambusto e di aver visto il 35enne rompere una bottiglia per farne un'arma e di aver assistito alla prima parte dell'inseguimento, visto che i due si sono poi rincorsi fino a piazza Tre Martiri. Al momento l'istruttore di zumba non si è fatto più vedere, anche se risulta domiciliato a Roma. Per questo, nell'udienza del 6 febbraio, l'avvocato Graziosi ha ottenuto dal giudice la possibilità di provvedere alla citazione formale, dopo che per le forze dell'ordine era risultato irreperibile.