Scomparso martedì mattina il presidente delle Acli provinciali di Rimini Vito Brussolo

Attualità

Rimini

| 16:03 - 06 Febbraio 2018

Con profondo dolore le Acli di Rimini comunicano la scomparsa, avvenuta martedì mattina, del presidente provinciale Vitantonio (Vito) Brussolo. Da tempo malato, Brussolo aveva affrontato con grande coraggio ed energia le sofferenze e le difficoltà del suo stato fisico, continuando fino agli ultimi giorni ad occuparsi delle Acli con impegno e passione, come aveva sempre fatto.



Nato a Rimini nel 1947, Vito Brussolo era iscritto alle Acli dal 1969 e aveva ricoperto vari ruoli, da presidente e coordinatore regionale del Patronato, a presidente provinciale e consigliere nazionale della Lega Consumatori. È stato eletto presidente provinciale delle Acli di Rimini nell’aprile del 2016.



«La formazione e il lavoro devono essere i nostri obiettivi principali per la tutela dei più deboli e degli emarginati ma anche per rinnovare fortemente la nostra azione sociale con il coinvolgimento di tutto il sistema Acli», aveva dichiarato in occasione della sua elezione a presidente provinciale, citando il proverbio africano «Se vuoi arrivare primo corri da solo. Se vuoi andare lontano cammina insieme». Le Acli provinciali di Rimini contano oltre 3.000 iscritti e 29 Circoli. Nella foto Vito Brussolo