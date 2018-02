Mobilitazione dopo la sparatoria di Macerata, anche da Rimini alla manifestazione 'contro fascismo e razzismo'

Attualità

Rimini

| 13:06 - 06 Febbraio 2018

Sabato 10 Febbraio 2018 Casa Madiba Network insieme a una rappresentanza di abitanti di Casa Andrea Gallo parteciperà alla Manifestazione nazionale contro fascismo e razzismo promossa a Macerata dopo l'attentato razzista avvenuto lo scorso Sabato. L'iniziativa è organizzata dal Csa Sisma, dai Centri Sociali delle Marche e dall’Ambasciata dei Diritti.





"Il sentimento che abbiamo provato osservando e pensando al raid di sabato scorso è lo stesso che si è sollevato in numerose occasioni durante questi anni di crisi in cui la violenza si è presentata anche sotto forma di violenza fascista e terrorista", si legge in una nota di Casa Madiba.





Prosegue la nota: "Lo stesso sentimento lo proviamo in queste ore quando vediamo minimizzare, giustificare, se non addirittura elogiare, quanto messo in opera dal fascio-leghista Luca Traini, ed è lo stesso sentimento che ci provocano Salvini e la sua boria quando ci rendiamo conto che ciò che dice è recepito da molti, con leggerezza e banalità, che sono le stesse, leggerezza e banalità, con cui il dito indice può premere, o non premere, il grilletto di una pistola per uccidere".





Casa Madiba spiega così le ragioni della propria partecipazione: "Questo sentimento potremmo allora chiamarlo paura, spaesamento, disperazione, e su questo sentimento loro ci cavalcano. Ma noi, ogni volta che ci mettiamo in cammino con i nostri fratelli e sorelle migranti, rompendo un muro in una città o il confine di una Nazione, ogni volta che reagiamo agli autoritarismi dello Stato e alle violenze fasciste, sappiamo che questo sentimento può avere un altro nome: rabbia, speranza, potenza. Per questo sabato a Macerata è giusto esserci per costruire quel sentimento che si prova quando insieme non si ha più paura!".