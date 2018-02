Adolescenza e rapporto genitori figli, incontri al Centro per le Famiglie di Rimini

Attualità

06 Febbraio 2018

E’ dedicato all’evoluzione del rapporto tra genitori e i figli che entrano nella fase dell’adolescenza il ciclo di incontri organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini intitolato “Adolescenti e genitori: trasformazioni in corso” al via martedì 13 febbraio. Si tratta di un percorso dedicato a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi pre-adolescenti e adolescenti che affronterà temi legati alle trasformazioni fisiche, psicologiche e relazionali, che coinvolgono i giovani nella fascia di età 10-18 anni. Cambiamenti che influiscono sul sistema familiare: il rapporto tra genitori e figli assume nuove sfaccettature e mutano gli equilibri che fino a quel momento si erano creati con le figure di riferimento adulte.

Nei quattro incontri previsti da febbraio e maggio due esperti dialogheranno con i partecipanti per comprendere come cambia il ruolo educativo dei genitori e degli adulti significativi di riferimento in questo delicato momento di vita, come è possibile affrontare i conflitti e comunicare efficacemente in adolescenza.

Gli incontri sono gratuiti e senza la necessità di iscrizione. Gli appuntamenti si svolgeranno presso il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini (piazzetta dei Servi 1), alle 20.45, ad eccezione dell’ultimo incontro di venerdì 11 maggio che vedrà la partecipazione del Prof. Giovanni Boccia Artieri, esperto di Media Education e docente di Sociologia dei Processi Culturali, Università di Urbino e che si terrà alla Sala del Buonarrivo.