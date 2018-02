Rimini, scuole per l'infanzia, 14 febbraio ultimo giorno per la domanda, ecco tutte le informazioni

Attualità

Rimini

| 11:37 - 06 Febbraio 2018

E’ fissato per mercoledì 14 febbraio il termine ultimo per presentare domanda di iscrizione ai nidi e alle scuole di infanzia comunali per l’anno scolastico 2018/2019.

Possono essere accolte le domande d'iscrizione ai nidi di bambini nati dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2018, mentre le iscrizioni per le scuole di infanzia sono riservate ai bambini nati negli anni 2013, 2014 e 2015.

Le iscrizioni possono essere effettuate:

All'ufficio iscrizioni

Il modulo di iscrizione in autocertificazione, compilato in ogni parte, potrà essere consegnato all’Ufficio Scuole e Nidi d’Infanzia (Settore Pubblica Istruzione) in Via Ducale, 7 (tel. 0541/704766-70-30) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 17. I moduli saranno a disposizione all’Ufficio Iscrizioni (Via Ducale 7), all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Piazza Cavour 29, 0541/704112) oppure si potranno scaricare dal sito internet www.comune.rimini.it.

Al fine di evitare eventuali attese si invitano i genitori a telefonare agli uffici (0541/704766 –704730) per prenotare il giorno e l’orario nel quale consegnare il modulo d’iscrizione.

On line

Per poter effettuare l’iscrizione online è necessario accreditarsi sul portale dei servizi educativi. L'utente abilitato potrà quindi inserire la propria domanda on line e poi inoltrarla via mail all'Ufficio iscrizioni (ufficiorette@comune.rimini.it).

I bandi completi con tutte le informazioni per procedere correttamente alla presentazione della domanda sono disponibili sul sito .

L'Ufficio Iscrizioni del Comune di Rimini è disponibile per eventuali chiarimenti nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 13

- martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.