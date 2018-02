Scadenza obblighi vaccinali: linea dura Comune di Rimini, bimbi non vaccinati fuori dalle scuole

Attualità

Rimini

| 11:33 - 06 Febbraio 2018

In riferimento all’applicazione delle nuove normative sugli obblighi vaccinali nelle scuole, il Comune di Rimini comunica di aver ricevuto dall’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) una nota firmata il 3 febbraio scorso del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin nella quale - in risposta ad una richiesta di chiarimenti della stessa associazione nazionale comuni italiani - si precisa che “i minori, i cui genitori dimostrino con documentazione proveniente dall’azienda sanitaria locale, entro il 10 marzo p.v., di avere presentato alla medesima azienda la richiesta di effettuare delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata dalla medesima azienda sanitaria successivamente a tale ultima data, ben potranno continuare a frequentare i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia sino alla fine dell’anno scolastico o del calendario annuale in corso; pertanto, dopo il 10 marzo, sarà precluso l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia ai soli minori i cui genitori/tutori/affidatari non siano in regola neppure con tale adempimento”.

L’Amministrazione Comunale sottolinea che, obbligatoriamente, si atterrà come tutti i Comuni italiani a questa interpretazione autentica del Ministero competente.