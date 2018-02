Rimini, capanno utilizzato come alloggio completamente distrutto dalle fiamme

Cronaca

Rimini

| 11:17 - 06 Febbraio 2018

Capanno in fiamme nella serata di lunedì in via Portogallo a Rimini. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 23. La costruzione, in lamiera e di circa 50 mq, è andata distrutta. Secondo i primi accertamenti all'interno si trovavano delle persone che avevano allestito dei bivacchi di fortuna. Le cause del rogo sono al vaglio della Polizia. I pompieri sono intervenuti con due automezzi e sette unità. Degli occupanti abusivi della struttura si sono perse le tracce.