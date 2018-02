Tumore al pancreas riconoscerlo e trattarlo: una serata di approfondimento a Morciano

Attualità

| 10:57 - 06 Febbraio 2018

“Riconoscere e trattare il tumore al pancreas”. E’ questo il titolo della conferenza pubblica che si terrà giovedì 15 febbraio alle 20.30 nella sala riunioni della Banca Popolare Valconca, in via Bucci a Morciano di Romagna. L’evento, organizzato dal Lions Club Valle Del Conca in collaborazione con il Comune di Morciano, l’associazione “Oltre la ricerca” e Ausl Romagna, sarà dedicata all’approfondimento del tumore al pancreas insieme ad esperti e relatori d’eccezione: tra questi, la dottoressa Coralba Casale (biologo nutrizionista, direttivo di Oltre la ricerca), il dottor Luigi Veneroni (dell’unità operativa di Chirurgia Ausl Romagna); Enrico Cavagna (direttore del dipartimento diagnostica per immagini Ausl Romagna), Mauro Giovanardi (direttore unità operativa di gastroenterologia endoscopica Ausl Romagna Rimini).