Una tshirt per il sorriso di un bambino, progetto Arop con le scuole superiori di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:52 - 06 Febbraio 2018

Si avvicina alla conclusione e al momento della premiazione “Una Tshirt per il sorriso di un bambino” il progetto attivato da A.R.O.P Onlus agli inizi dell’anno scolastico 2017/2018 rivolto alle scuole superiori d’indirizzo artistico e grafico del territorio con il compito di ideare un motivo grafico per una Tshirt.

Ad aderire alla proposta sono stati il Liceo Artistico Serpieri di Rimini, il Liceo Artistico Fellini di Riccione, l’Istituto Einaudi con il corso “Tecnico della comunicazione pubblicitaria” e l’ENAIP con il corso “Tecnico grafico”. A coordinare tutte le attività inerenti al progetto, Iole Pelliccioni, insegnante ed ex Preside.

L’obiettivo posto alle scuole è stato quello di creare un disegno e/o parole o frasi scritte, in grado di trasferire sensazioni di positività, serenità, condivisione, divertimento e sostegno al bambino affetto da malattie oncoematologiche e al nucleo familiare coinvolto nel lungo percorso di terapia.

Le proposte degli studenti fatte pervenire ad A.R.O.P. sono già al vaglio di una Giuria di esperti composta da: Vittorio D’Augusta, pittore e docente LABA, Marianna Balducci, illustratrice, Roberto De Grandis, pittore, incisore e grafico, Loretta dell’Ospedale, grafica e 3 volontari di A.R.O.P..

Saranno 3 le proposte grafiche premiate: il migliore contenuto grafico verrà utilizzato per la realizzazione di una maglietta che diventerà uno strumento di comunicazione per divulgare e far conoscere l’attività del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini ed i progetti di sostegno dell’Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica (AROP), gli altri due per la realizzazione di eventuali gadgets.

Il ricavato dalla vendita delle nuove T-shirt e dei gadgets contribuirà a sostenere i costi per la realizzazione della Casa Accoglienza, principale obiettivo di AROP in questi anni e che, nel nuovo edificio potrà ospitare fino a cinque famiglie contemporaneamente, un grande aiuto e sostegno alle famiglie residenti fuori Rimini che potranno restare vicino ai piccoli e adolescenti, nei periodi delle terapie.

L’evento di premiazione si terrà sabato 17 febbraio alle ore 9.00 presso la Sala del Giudizio dei Musei Comunali di Rimini, in occasione della conclusione della settimana di sensibilizzazione nei confronti delle “malattie onco ematologiche” che colpiscono i bambini in età pediatrica e adolescenziale, che devono affrontare lunghi percorsi terapeutici insieme al tutto il nucleo familiare.