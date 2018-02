Riccione, era ricercato per corruzione da oltre sei anni: arrestato un alto funzionario moldavo

Cronaca

Riccione

| 09:50 - 06 Febbraio 2018

Lunedì notte i Carabinieri di Riccione, nel corso di un articolato servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, un funzionario moldavo attivamente ricercato da circa un anno. L'uomo, un alto funzionario 62enne dell'autorità di controllo del lavoro moldava, deve scontare una sentenza per corruzione di poco più di 6 anni per alcuni episodi commessi in patria.