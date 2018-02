Rimini, ogni tre bottiglie di plastica 1 euro di sconto sulla spesa: il riciclo diventa un affare

Attualità

Rimini

| 09:47 - 06 Febbraio 2018

Uno stimolo in più per il riciclo della plastica. Sono diverse le postazioni Green Money in provincia di Rimini. Si tratta di eco-compattatori che, in "cambio" del conferimento di tre bottiglie di plastica, rilasciano un coupon del valore di 1 euro da spendere. Il buono è spendibile nelle attività commerciali aderenti a Green Money. Una postazione sarà presto disponibile a Viserba nel centro commerciale del Conad La Fonte. Altre postazioni si trovano in via della Fiera, a Riccione, Misano e a Coriano. Green Money finora ha raccolto mensilmente oltre 210.000 pezzi pari a circa 7 tonnellate al mese di pet inviato a recupero. La stima è di un risparmio annuo per famiglia di circa 600 euro.