Pass per invalidi, scoperti ticket scaduti e alterati: stangata ai furbi. Raffica di multe a Riccione

Cronaca

Riccione

| 09:29 - 06 Febbraio 2018

Pass invalidi scaduti, intestati ad altre persone o usati in modo improprio. La Polizia Municipale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano sta effettuando una serie di controlli mirati proprio per individuare i "furbetti" del pass. Uno dei casi più eclatanti è avvenuto nei giorni scorsi in un parcheggio nei pressi della Polisportiva di Riccione. Gli agenti hanno notato il pass invalidi con la data di scadenza coperta dal disco orario. Una volta tornata la proprietaria ed effettuato il controllo, è risultato che il permesso era scaduto da oltre tre anni. In un'altra situazione il pass era risultato intestato ad una persona diversa dal conducente. Il titolare si trovava infatti ricoverato in ospedale. Sono tante le situazioni poco chiare scoperte dalla Municipale, che hanno portato ad accertamenti e multe.

La sanzione, secondo il Codice della strada, varia da un minimo di 84 ad un massimo di 335 euro. "In tutti i casi, tuttavia," informa la Municipale sul suo profilo twitter "dopo un tentativo di giustificare il comportamento tenuto quasi tutti hanno ammesso di aver compiuto una stupidaggine." I controlli, effettuati nell'ambito della campagna #solounminuto, continueranno durante le prossime settimane. L'invito degli agenti è di aiutare a far rispettare le regole e di segnalare comportamenti o situazioni come queste.