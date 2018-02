Turismo, nel 2017 numeri top per Rimini e provincia. A farla da 'padroni' i turisti russi

Turismo

Rimini

| 08:56 - 06 Febbraio 2018

Il 2017 turistico di Rimini chiude con dati importati. Nell'anno appena trascorso c'è stato un aumento del 4,2% di arrivi e del 2,5% di pernottamenti. Rimini e Misano sono state al top della presenza turistica del 2017. In provincia si sono avuto 15.964.404 pernottamenti. In aumento i turisti tedeschi (+4,5%), polacchi (+4,3%) e inglesi (+5,7%). A farla da "padroni" i turisti russi che hanno registrato un aumento di presenze del 22,7%. La "Destinazione Romagna" si è dimostrata vincente e pesa sui numeri del turismo regionale con il 77,4% delle presenze turistiche locali. Numeri positivi per tutti i comuni della provincia. In valmarecchia è segnalato un calo del 7,8% degli arrivi. Soddisfatto il sindaco e presidente della Provincia Andrea Gnassi. "La promozione turistica di Rimini deve passare anche dal suo lato culturale e non solo balneare"