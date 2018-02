Juliana Moreira madrina del Carnevale di Santarcangelo, edizione ricca di colore con la sfilata di 14 carri

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:54 - 05 Febbraio 2018

Sarà la modella e conduttrice televisiva Juliana Moreira l'ospite d'onore del Carnevale di Santarcangelo, che torna, per il sedicesimo anno, domenica 11 febbraio a partire dalle 14.30. L'evento è curato dal comitato del Carnevale di Santarcangelo insieme alla pro loco. Un'edizione del 'Corso Mascherato' che si preannuncia particolarmente ricca, anche per il numero di carri ben 14, che sfileranno dall'area Campana per le vie del centro storico, destinazione piazza Ganganelli. Otto sono stati allestiti da gruppi di Santarcangelo, gli altri sei invece provengono da Rimini, Bellaria, San Mauro Pascoli e Sogliano. Al termine della sfilata, a partire dalle 17, estrazione della lotteria: il primo premio è un viaggio per due persone, offerto da Acerboli viaggi, poi televisore, bicicletta, pacco di prodotti alimentari, Rayban da sole, prosciutto, elettrosega e kit accessori per il fai da te. In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 18 febbraio.