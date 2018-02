Misano terra di motori, concluso il primo corso per la guida di motocross

Attualità

Rimini

16:29 - 05 Febbraio 2018

Si è appena concluso con una ricca presenza di partecipanti, il primo corso per brevetto FMI di guide per fuoristrada. Si tratta di micro eventi (20/30 partecipanti a corso provenienti da ogni regione italiana).

Il corso rientra in un accordo firmato dalla fondazione Misano insieme all'Amministrazione Comunale con La Federazione Motociclistica Italiana che prevede la realizzazione di altri due due corsi di questa tipologia nuovamente a febbraio nei mesi di marzo, ottobre e novembre. Tutti gli appuntamenti si terranno all’Arena 58 nel centro di Misano che diviene di conseguenza una location multi disciplinare per gli amanti delle due ruote.

Dalla collaborazione con la FMI e i suoi motoclub nasceranno a Misano altri eventi come lo stage BMW del 27/30 aprile, la partenza del Raid Italian Challenge del 22/23 maggio, due prove del campionato italiano di Flat Track, il mondiale dell'8 settembre sempre per questa specialità, il MisanoWorldWeek e altre kermesse in via di definizione.

Oltre all’Arena 58 verranno anche coinvolte le due altre piazze principali della città.

Grazie a questa collaborazione, unitamente alle attività e agli eventi già in essere al Misano World Circuit, si rinforza il binomio Motori& Misano, proiettando sempre più Misano Adriatico quale capitale del motociclismo in Italia.