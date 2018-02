Carlos Santana in concerto il 1 luglio a Cattolica. Biglietti in prevendita dall'8 febbraio

Eventi

Cattolica

| 15:56 - 05 Febbraio 2018

Lui è uno dei miti del rock, la sua chitarra ha suonato a Woodstock e dagli anni ’70 è il volto più amato del rock latino: Carlos Santana torna in Italia con il nuovo “Divination Tour 2018” e debutterà il 28 giugno all’Ippodromo Snai a San Siro di Milano, il 29 all’Arena Live del Gran Teatro Geox di Padova e, a chiudere, il 1 luglio all’Arena della Regina di Cattolica. Santana sarà sul palco con la sua storica band e il live promette un viaggio nel rock più vero, quello fatto di virtuosismi tecnici, di cui Santana può dirsi un vero maestro, e di passione. Da sempre identificato come uno dei chitarristi più influenti e originali della storia del rock, Santana non ha mai smesso di lavorare sulla sua musica, conquistando pubblico e critica anno dopo anno e vendendo decine di milioni di dischi. Foto dalla pagina ufficiale facebook.