San Marino Calcio, blitz in trasferta: Longobardi e Di Maio firmano la vittoria con la Sangiustese

Sport

Repubblica San Marino

| 13:54 - 05 Febbraio 2018

Il San Marino espugna 2-1 il campo della Sangiustese, squadra reduce da cinque vittorie consecutive in casa. Al 1' marchigiani pericolosi dopo un errore dei Titani in disimpegno, bravo Fall a togliere dall'angolo basso il tiro da posizione defilata di Tascini. Al 14' San Marino in vantaggio su rigore procurato e trasformato da Longobardi. T titani sprecano al 32' con lo stesso Longobardi, che calcia debolmente addosso a Chiodini. Bravo il portiere dei gialli al 34' sul tiro di Zequiri che chiama l'estremo difensore alla deviazione sulla sua destra. Al 3' della ripresa Di Maio di testa infila il 2-0, capitalizzando un calcio d'angolo. Due minuti dopo Walid Cheddira di testa beffa Fall e riapre la partita. La Sangiustese prende il pallino del gioco, ma è il San Marino a sfiorare il tris con un tiro di Ciurlanti respinto sulla linea dal difensore Scognamiglio.