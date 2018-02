Conoscere il cyberbullismo, a Pennabilli importante incontro per le famiglie il 6 febbraio

Attualità

Pennabilli

05 Febbraio 2018

Spesso si sente raccontare episodi di bullismo e cyberbullismo e si ha la sensazione di non farne parte, convinti che questi fatti riguardino solo le vittime coinvolte o il bullo di turno. Tale atteggiamento è sbagliato, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguarda tutti: i ragazzi, le famiglie, l’intera comunità. Si tratta di imparare a rispettare le diversità di ognuno di noi, a mettersi nei panni degli altri, a non escludere. A tale scopo Martedì 6 febbraio ore 20,30 presso l’aula polivalente, l’I.S.C. “P.O.Olivieri” di Pennabilli partecipa alla grande iniziativa del Safer Internet Day, un evento annuale organizzato con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie e in particolare per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo a scuola.

Interverranno rappresentanti delle Istituzioni e Associazioni locali, dell’Arma dei Carabinieri, della Protezione Civile e dell’ASUR di Rimini, con la partecipazione straordinaria degli autori e produttori del programma televisivo “Mai più bullismo” realizzato in collaborazione con il Miur e in onda su Rai due.

Uno degli scopi principali dell’incontro sarà quello di illustrare ai presenti la legge 71/2017 per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del cyberbullismo, la sua genesi e il suo percorso attuativo.

Questo evento formativo, informativo e partecipativo ha lo scopo di responsabilizzare le alunne, gli alunni, le famiglie e l’intera comunità, favorendo l’acquisizione di alcune delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media è uno tra gli obiettivi formativi prioritari dell’I. S.C. di Pennabilli, perseguito nella quotidiana pratica didattica e con il necessario coinvolgimento delle famiglie.