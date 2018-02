Meeting di carnevale alla polisportiva Garden, oltre 400 atleti hanno festeggiato nuotando

Sport

Rimini

| 11:17 - 05 Febbraio 2018

15 squadre, oltre 400 atleti in vasca e centinaia di genitori/spettatori ad assistere alle gare: si è chiuso con uno strepitoso successo la 36° edizione del meeting di Carnevale, manifestazione di nuoto andata in scena sabato e domenica al Garden e vinta dalla squadra di casa.

Quindici appunto le associazioni sportive provenienti da Romagna, Marche ed una rappresentativa di San Marino, scese in acqua nel meeting organizzato dallo staff tecnico della Polisportiva Garden Rimini.

Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo è stata la squadra di casa con 1274 punti (9 ori, 9 argenti e 8 bronzi), lasciandosi alle spalle la Libertas Ravenna degli amici Bruno Vandini e Gabriele Comandini con 1049 punti (che si sono aggiudicati il medagliere con 12 ori,11 argenti e 11 bronzi); terza piazza al Conero Wellness con 571 punti e 6 ori,7 argenti e 5 bronzi.

In casa Garden belle prove con doppio oro per Lorenzo Boga vincitore dei 100 dorso e 100 stile libero ragazzi 1 e per il capitano Davide Spinelli nei 100 dorso e 100 stile libero assoluti mentre M. Giovanni Rinaldi coglie una tripletta nei 100 farfalla,100 stile libero e 100 misti ragazzi 2, mentre tra i giovanissimi spicca Cufi Gabriel Es. C del 2009 vincitore dei 25 rana e Luigi Zanni nei 50 rana Es.A

A podio anche Martina Orlandi 2° nei 100 farfalla assoluti, Tommaso Cappelletti 2° nei 100 dorso Ragazzi 1, Andrea Ermeti 3° nei 100 dorso ragazzi 1, Enea Ulquinaku 2° nei 100 dorsoe 100 rana ragazzi 2, Francesca Zanni 3° nei 100 dorso Assoluti, Luigi Zanni 3° nei 100 rana ragazzi 1, Alessandro Bonatti 3° nei 100 rana ragazzi 1, Nicolò Mondaini 2° nei 100 rana assoluti, Giorgia Esposito 3° nei 50 farfalla Es. B ,Cristian Piccininni 2° nei 50 farfalla e 3° nei 50 stile Es.B, Tommaso Cappelletti 2° nei 50 dorso Es.A, Lorenzo Regoli 2° nei 25 rana Es.C, Lorenzo Tomassini 2° nei 50 rana Es.B, Gabriel Cufi 3° nei 50 stile Es.C; l’atleta Maria Vittoria Tomassin della Polisportiva Garden Rimini del 2011 è stata premiata come atleta più piccola partecipante alla gara.

“Sono scesi in acqua oltre 400 atleti che per la nostra vasca sono tantissimi: gestire un numero di ragazzi così elevato nella nostra struttura richiede un’ottima capacità organizzativa, ma anche questa volta ce la siamo cavata alla grande” dichiara Marco Squadrani, uno dei ragazzi del team Garden che ha organizzato l’evento.

La kermesse giovanile che da 36 anni viene regolarmente allestita al Garden ha visto in passato scendere in acqua atleti che poi hanno calcato le scene del nuoto Nazionale ed Internazionale ultimo tra tutti Simone Sabbioni attuale Campione Europeo e recordman italiano di tutte le distanze del dorso.