Gessica Notaro e la poliziotta di Butungu tra i 40 eroi premiati dal Presidente della Repubblica

| 09:16 - 05 Febbraio 2018

Anche le due poliziotte che, assieme ai colleghi, erano arrivate alla cattura di Butungu, l'autore degli stupri di Rimini e Gessica Notaro, aggredita con l'acido dal suo ex compagno tra gli "eroi" premiati dalla Presidenza della Repubblica. Mattarella ha conferito, 'motu proprio', 40 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a donne e uomini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, integrazione, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella promozione della cultura, della legalità e per contrasto alla violenza. Mattarella ha individuato casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Tra i 40 premiati ecco allora Gessica Notaro e Roberta Rizzo in forza alla Squadra mobile di Rimini con la collega in servizio a Roma, nominati Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.