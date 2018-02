FOTO: dieci risultati utili consecutivi per la Marignanese che stoppa sul pari la Savignanese

Sport

Savignano sul rubicone

| 07:50 - 05 Febbraio 2018

Savignanese - Marignanese 0-0





Savignanese: Pazzini, Fulvi, Vandi, Turci, Righi, Liera, Casadei, Guidi, Colonnello (67' Osayande), Manuzzi, Brigliadori (85' Di Addario).





Marignanese: Azzolini, Salvatori, Grandoni, Conti, Samba, Sanchini, Angelini (95' Tonelli), Fabbri, Pensalfine (85' Palazzi), Carnesecchi (57' Mazzoli), Santoni.





Arbitro: Cortese di Bologna





Continua la striscia positiva della Marignanese che non perde da dieci giornate, la squadra di Lilli ha bloccato sullo 0-0 la capolista Savignanese. Partita condizionata dal campo pesante per le abbondanti pioggie delle ultime ore. Diversi assenti nelle file della due formazioni, debutto di Colonello nella Savignanese. La Marignanese ha difeso bene il risultato creando una barriera contro gli attacchi della Savignanese orfana di attaccanti di ruolo per gli infortuni di Nicola Farneti e Luzzi. Al 5' azione di Casadei che serve Manuzzi, conclusione rasoterra fuori di poco. Al 18' tiro di Casadei, Azzolini respinge, arriva Fulvi che conclude a rete ma ancora il portiere ospite devia in corner. Al 32' ancora Azzolini che devia in calcio d'angolo un tiro di Brigliadori. Al 37' azione di Pensalfine che crea scompiglio in area giallo blu', poi Fabbri calcia a lato. Al 47' Pazzini para una conclusione di Santoni. Nella ripresa poche azioni da rete da segnalare tranne un paio di mancati tap in vincenti di Manuzzi.





Ufficio stampa Savignanese (foto Roberto Magnani)