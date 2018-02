Calcio Promozione: Pietracuta sconfitto 1-0 dal Reda, rosso a Lasagni e miracoli del vice Balducci

Sport

Pietracuta di San Leo

| 16:31 - 04 Febbraio 2018

Il Pietracuta esce sconfitto 1-0 dalla trasferta sul campo del Reda, dopo aver giocato per più di un'ora in dieci. Partita equilibrata nei primi minuti, ma a rompere gli equilibri al 15' l'espulsione di Lasagni, che da ultimo uomo atterra Jassey lanciato a rete. L'inferiorità numerica non scoraggia la squadra di Fregnani che prende in mano il pallino del gioco fino al gol del Reda, arrivato al 30': Monti affonda sulla fascia e serve sottoporta il tocco vincente di Jassey. Il Reda diventa padrone del campo e sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Poggi, che di testa scheggia la traversa su cross da calcio d'angolo. Nel finale di frazione sale in cattedra lo scatenato Monti, fermato da un superlativo Claudio Balducci che si oppone a due tentativi. Nel secondo caso riesce a deviare sul palo il tiro da fuori area destinato a infilarsi in rete. Nella ripresa ancora Claudio Balducci con grandi interventi evita il raddoppio, mentre il pari ruolo Senofieni non è da meno, quando al 70' salva opponendosi al tiro di Tomassini. A cinque minuti dal termine proteste del Pietracuta: Tomassini viene fermato fallosamente al limite dell'area, niente rosso per il difensore locale, ma giallo per simulazione all'attaccante sammarinese.





Reda - Pietracuta 1-0

Reti: 30' Jassey (R).





Reda: Senofieni, Ferraresi, Bandini, Zoli, Sartoni, Poggi; Vespi, Oliva; Conti, Monti, Jassey.

In panchina: Lega, Bali, Bolognesi, Bottini, Kane, Keita, Ulivieri.

Allenatore: Capanni.





Pietracuta: Lasagni, Giovanetti, Masini (16' Balducci C.), Tosi, Pavani, El Haloui; Mularoni, Fabbri F.; Fratti, Tani, Tomassini.

In panchina: Balducci A., Alessandrini, Bindi, Michelotti, Paolini, Sebastiani.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Chis di Imola (assistenti Todaro e Seraiti di Finale Emilia).