Buco nel tombino in via Mentana, segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:29 - 04 Febbraio 2018

Buco nel tombino in via Mentana, proprio nel centro storico di Rimini. In un punto, perciò, molto trafficato, dove la probabilità di cadere è molto alta. Potrebbe essere pericoloso a una mamma che passeggia coi propri bambini, un’anziana signora o un tacco di una scarpa. Segnalazione inviata tramite il nostro servizio Whatsapp 3478809485.