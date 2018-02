Santarcangelo Calcio pareggia 1-1 con la Fermana, guizzo vincente di Lesjak

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 13:02 - 04 Febbraio 2018

Finisce in parità il confronto al Bruno Recchioni tra la Fermana padrona di casa e il Santarcangelo. Cavasin non recupera Toninelli e schiera a sorpresa il centrale Maini nella posizione di esterno di centrocampo, seppur con compiti prettamente difensivi. Mossa comunque azzeccata, mentre soffre Semedo sull'altra corsia. Nel primo tempo il brivido più grande è per i tifosi della Fermana: il portiere riminese Valentini esce fuori dall'area, ma il suo colpo di testa carambola su Sperotto. Nel prosieguo dell'azione Strkalj non riesce a sfruttare l'occasione, para il portiere. A inizio ripresa Fermana pericolosa con una girata di Petrucci e un colpo di testa di Sperotto. Il forcing dei 'canarini' viene premiato al 68' dalla punizione di Da Silva, che scavalca la barriera e infila Bastianoni. Al 79' Valentini è super su Strkalj, ma sugli sviluppi del corner successivo il difensore Lesjak infila la palla del pareggio.







Fermana - Santarcangelo 1-1

Reti: 23’ st Da Silva, 35’ st Lesjak.





Fermana (4-4-2): Valentini; Clemente, Manè, Comotto, Sperotto; Petrucci, Urbinati (13’ st Capece), Grieco (38’ st Cognini), Maurizi (38’ st Misin); Da Silva (25’ st Sansovini), Cremona (13’ st Lupoli).

A disp.: Ginestra, Camilloni, Ferrante, Ciarmela, Gennari, Favo, Equizi. All.: Destro.





Santarcangelo (3-4-3): Bastianoni; Lesjak, Briganti, Sirignano; Maini, Dalla Bona, Capellini, Semedo (1’ st Zabec); Piccioni, Strkalj (40’ st Bondioli), Spoljaric (13’ st Bussaglia).

A disp.: Iglio, Soumahin, Dhamo, Obeng, Broli, Spoliarits, Chiacchio. All.: Cavasin.





Arbitro: Fontani di Siena.

Ammoniti: Zabec, Manè, Capellini, Dalla Bona, Clemente.

Note: spettatori 900 circa. Angoli 10-3.