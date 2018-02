Volley Serie B2: Stella Rimini sconfitta 3-0 dalla capolista Nottolini Capannori

Sport

Rimini

| 12:28 - 04 Febbraio 2018

Disco rosso per la Stella contro la capolista. Nottolini torna a casa col bottino pieno, ma alla fine di una partita tutt'altro che semplice. Le Riminesi infatti hanno sfoderato un'ottima prestazione che ha tenuto il risultato in bilico fino alla fine. Alle potenti schiacciatrici toscane, le Stelline hanno opposto una difesa solidissima e battute capaci di complicare non poco il lavoro della bravissima palleggiatrice avversaria. Il primo set avrebbe potuto cambiare le sorti dell'intero incontro, ma sul 22 pari le Riminesi hanno regalato, con un'invasione, una facile palla del sorpasso. Dopo aver portato a casa di misura la prima frazione, il Nottolini ha continuato a martellare la Stella da tutte le posizioni, con le Riminesi capaci ancora di ribattere colpo su colpo fino alla fine. La resa c'è stata solo sul finale quando negli ultimi punti del terzo, si è capito che le ragazze di casa avevano perso un po' di fiducia. Vittoria meritata per le ragazze di Becheroni a cui la Stella ha saputo comunque contrapporsi con quella concentrazione e qualità che il coach Biselli sta chiedendo da tempo. La gara si chiude con i seguenti parziali: 24-26, 22-25, 19-25.





Stefano Baldazzi - Ufficio stampa