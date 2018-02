Santarcangelo, biblioteche: lunedì e martedì stop ai prestiti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:24 - 04 Febbraio 2018

Lunedì 5 e martedì 6 febbraio i servizi di prestito, proroga e prenotazione di libri e dvd, oltre alle ricerche sul catalogo online della biblioteca Baldini, saranno temporaneamente sospesi per l’aggiornamento del programma informatico che gestisce le attività e i servizi di catalogazione.



In queste due giornate sarà quindi possibile utilizzare soltanto le sale studio, leggere quotidiani e riviste, restituire libri e dvd ricevuti in prestito ma non richiederne di nuovi. Attiva invece la connettività internet garantita dalla rete Wisper e dal servizio di hot spot.



L’aggiornamento del software riguarda tutta la Rete bibliotecaria di Romagna, di cui fa parte anche la biblioteca Baldini. Dopo questo intervento, tra l’altro, il vecchio catalogo online Opac non sarà più attivo, quindi resterà pienamente funzionante solo il nuovo catalogo ScopriRete: scoprirete.bibliotecheromagna.it