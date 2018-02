Jovanotti prova a Rimini, su Facebook il ‘bollettino dalle prove’ e l’elogio alla città di Fellini

Attualità

Rimini

| 09:23 - 04 Febbraio 2018

“Di Rimini vedo solo la portineria dell’albergo, l’ascensore, la camera, la macchina, la strada per il palasport e il palasport. Ma sapere che qui intorno c’è la città di Fellini mi prende sempre benissimo, questa è una terra “santa” per chi crede nella forza dell’immaginazione”: così esordisce Jovanotti nel lungo post su Facebook in cui stila una sorta di “bollettino dalle prove”. Il cantante è infatti a Rimini, all’ RDS Stadium, dove ha scelto, con un seguito di centinaia tra tecnici e musicisti, di provare in vista del tour.

“Siamo in 120 qui dentro e ognuno si occupa di qualcosa di importante per la riuscita di questa festa itinerante” scrive. Paragona il concerto in preparazione ad un fiore, apparentemente semplice quando lo si coglie, quando lo si riceve, ma “semplicemente pazzesco” per il solo fatto che esista, che abbia dei petali e per l’architettura che lo tiene in piedi. Si sofferma poi sulla potenza catartica di un concerto, capace di “ liberarti da certe paranoie, e ricaricarti di sensazioni che poi fanno comodo anche quando il concerto è finito, ma intanto sei lì al concerto, hai comprato un biglietto, hai fatto un viaggio, il parcheggio, magari piove, magari domani ti devi svegliare pure presto ma in quel momento parte lo show….wow!”, impossibile da vivere attraverso altri media. Non vuole svelare nulla dello spettacolo Jovanotti anche se confessa di far fatica a non “spoilerare” i dettagli. Il tour partirà il 12 febbraio al Forum di Assago e toccherà Rimini il 3, il 4 e il 6 marzo.