Per un anno cambia hotel con nomi falsi e senza mai pagare il conto, arrestato 42enne

| 06:37 - 04 Febbraio 2018

Da un albergo all'altro, pernottando ogni volta sotto falso nome. Un 42enne originario di Ravenna è stato arrestato dai carabinieri a Serramazzoni (Modena) dopo aver l'ennesima truffa ai danni di attività ricettive. Secondo le indagini l'uomo è riuscito ad aggirare alberghi e B&B per un anno da un comune all'altro della provincia di Modena, senza mai pagare il conto e presentando alias inventati. Allo stesso modo avrebbe 'colpito' anche a Rimini. Sabato mattina è stato convalidato l'arresto e nel processo per direttissima in tribunale a Modena è stato condannato a un anno di reclusione, con pena sospesa). Aveva alle spalle precedenti per truffa e furti, in gran parte ai danni di strutture ricettive.