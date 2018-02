In Alta Valmarecchia si segnalano blackout: tecnici Enel al lavoro, tutto ripristinato entro sera

Attualità

Novafeltria

| 14:50 - 03 Febbraio 2018

Le squadre dell'azienda elettrica stanno intervenendo per riparare i danni alla rete elettrica causati dalle abbondanti precipitazioni nevose che hanno provocato danni agli impianti elettrici. In provinciadi Rimini le situazioni più critiche si registrano nei comuni diCasteldelci, Novafeltria, S. Agata Feltria anche a causa della viabilità che impedisce la rapida ripresa del servizio in alcuni tratti di rete. Le attività proseguiranno comunque senza interruzione fino al ripristino del servizio che, salvo casi isolati di aree non raggiungibili, è previsto in nottata.



