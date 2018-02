FOTO: Alta Valmarecchia, allerta caduta rami per il peso della neve. Super lavoro per i Vigili del Fuoco

Attualità

Novafeltria

| 14:36 - 03 Febbraio 2018

In Alta Valmarecchia continua a nevicare, seppure in maniera non consistente. Non si sono registrate particolari criticità, se non problemi legati all'erogazione dell'energia elettrica, ma i Vigili del Fuoco di Novafeltria hanno dovuto comunque compiere diversi interventi per mettere in sicurezza alcune piante, i cui rami rischiavano di cadere per il peso della neve. Gli interventi si sono registrati nelle zone di alta collina, maggiormente colpite dagli accumuli nevosi: Pennabilli, la località Ca' Francescone, Maiolo, Talamello sulla strada del Pincio. Le precipitazioni saranno in esaurimento in serata, domenica previsti cieli sereni.